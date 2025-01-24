Sit alanında kaçak kazıya 4 gözaltı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tarihi eser aramak amacıyla sit alanında kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı.

Sit alanında kaçak kazıya 4 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunpınar Mahallesi yakınlarındaki 1. derece sit alanı içinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, 4 şüpheliyi sit alanında suçüstü yakaladı. Bölgede ise tarama cihazı, yer altı tarama çubuğu, kazma ve kürek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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