Sit alanında kaçak kazıya 4 gözaltı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tarihi eser aramak amacıyla sit alanında kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunpınar Mahallesi yakınlarındaki 1. derece sit alanı içinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.
Ekipler, 4 şüpheliyi sit alanında suçüstü yakaladı. Bölgede ise tarama cihazı, yer altı tarama çubuğu, kazma ve kürek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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