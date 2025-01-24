Sit alanında kaçak kazıya 4 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunpınar Mahallesi yakınlarındaki 1. derece sit alanı içinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.



Ekipler, 4 şüpheliyi sit alanında suçüstü yakaladı. Bölgede ise tarama cihazı, yer altı tarama çubuğu, kazma ve kürek ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.