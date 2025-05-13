Sit alanında kaçak yapı gerilimi

Duruma itiraz eden kişi Milli Emlak Müdürlüğü görevlisine kimliklerini ve görev ve yetkisini sordu.

Bunun üzerine Bodrum Belediyesi zabıta ve yıkım ekibi ile polis ekipleri botlarla bölgeye gitti.

Bodrum'da Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri, Adaboğazı içerisindeki doğal SİT alanı ve kesin korunacak hassas bölgede kaçak yapı yapıldığını tespit etti.

Yıkıma itiraz ederek kamp yaptığını iddia eden kişi ile ekipler arasında tartışma yaşandı.

Ekipler yaşanan gerginliğe rağmen toprak ve yığma taşla yapılmış olan depo ve eklentileri balyozlarla yıkıp, işgal edilen bölgedeki eşya ve çöpleri kaldırdı.

Etrafındaki sebze ekili alanlara ise dokunulmadı.