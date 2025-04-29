SİT alanında tarihi eser arayan şüpheliler yakalandı

Karacasu Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Gayre Mahallesi yakınlarında 1'inci derece SİT alanı olan bölgede kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda, ekipler bölgeye dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi.

Kaçak kazı yapılan alandaki aramalarda; bir çapa, bir kürek, birer metre uzunluğunda 4 demir çubuk, bir bidon, biri titanyum diğeri pirinç alaşımlı toplam 2 alan tarama çubuğu ve 2 bronz yüzük ele geçirildi.

Kaçak kazı yaptıkları belirlenen İ.Ç., B.S., C.A., S.A. ve A.O. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.