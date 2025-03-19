Sit alanını işgal etti, polise tabancayla direndi
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi önündeki sit alanına fidan dikip işgal eden şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheli, polise başına dayayarak direndi.
Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi önündeki sit alanında ismi öğrenilemeyen şüpheli, fidan dikerek işgal etmek istedi.
Şüphelinin alanı yeşillendirip kafe ve restoran açmak istediği ileri sürüldü. Şüpheli, şikayet üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerine, tarihi bir binanın üzerine çıkıp tabancasını başına dayayarak, bir süre direndi.
İkna edilen şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, fidanların sökülmesi için çalışma başlatıldı.
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