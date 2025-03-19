Sit alanını işgal etti, polise tabancayla direndi

Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi önündeki sit alanında ismi öğrenilemeyen şüpheli, fidan dikerek işgal etmek istedi.



Şüphelinin alanı yeşillendirip kafe ve restoran açmak istediği ileri sürüldü. Şüpheli, şikayet üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerine, tarihi bir binanın üzerine çıkıp tabancasını başına dayayarak, bir süre direndi.