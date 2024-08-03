Site bahçesinde alkol alan 2 komşusunu bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada bir şahıs site bahçesinde alkol alan 2 kişiyi bıçakla yaraladı.

Site bahçesinde alkol alan 2 komşusunu bıçakladı

'da komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yeni Mahalle Karanfil Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi.

Muhammed A.(50), iddiaya göre site bahçesinde alkol alan komşuları Asım B.(23) ve Tofik B.'yi (49) uyardı. O sırada şahıslar arasında tartışma çıktı.

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Muhammed A. Elindeki bıçakla komşuları Asım B.(23) ve Tofik B.'yi (49) bıçakla yaraladı.

Olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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