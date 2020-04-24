Site bahçesinde çocuklu halaya tepki

Corona virüs önlemleri tüm yurtta devam ediyor. Ancak tüm uyarı ve önlemlere rağmen sosyal mesafe kuralına uymayanlar da var.

Samsun'ın İlkadım ilçesinde aralarında çocukların da olduğu bir grubun dışarıda halay çektiği görüldü.

Bir sitenin bahçesinde çekilen görüntülerde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 15'i çocuk 17 kişi bahçede halay çekiyor.

Grubun sosyal mesafe kuralına uymaması, maske ve eldiven takmaması da dikkat çekti.

Virüsün yayılmasına davetiye çıkaran o anlar, sosyal medyada da tepkilerin hedefi oldu.

SİTE BAHÇELERİ YASAKTAN MUAF DEĞİL

Uzmanlar site bahçelerinin de sokağa çıkma yasağına dahil olduğunu belirtiyor.

Sitelerdeki ortak alanlarının sokağa çıkma yasağı süresince site yönetimi ve güvenlik görevlileri aracılığı ile sağlanması gerekiyor.



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