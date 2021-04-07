Site bahçesinde yılan paniği

Bursa İnegöl'de bir sitenin bahçesinde 2 metre boyunda yılan yakalandı. Yılan, bir site sakini tarafından tarlaya bırakıldı.

DHA 07.04.2021 - 12:48

Site bahçesinde yılan paniği

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Bursa'nın İnegöl ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde dün oyun oynayan çocuklar, yeşil alan içinde yılan görünce panik yaşadı.

2 METRELİK YILANI ELİYLE YAKALADI

Çocukların bağrışmalarını duyan site sakinlerinden Musa Doğan, 2 metrelik yılanı eliyle yakalayıp kafesin içine koydu. Kafesle siteden tarlalık alana giden Doğan, yılanı doğaya saldı.

''ZEHİRLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Musa Doğan, "Site bahçesinde oynayan çocuklar bağırınca koştuk. Yılanı yakalayıp kafese koyduk. Öldürmeyelim, dedik. Yazıktır o da bir canlı. İncitmeden doğaya saldık. Oldukça uzun bir yılandı. Zehirli olduğunu düşünüyorum" dedi.

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