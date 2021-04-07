Site bahçesinde yılan paniği

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde dün oyun oynayan çocuklar, yeşil alan içinde yılan görünce panik yaşadı.



2 METRELİK YILANI ELİYLE YAKALADI



Çocukların bağrışmalarını duyan site sakinlerinden Musa Doğan, 2 metrelik yılanı eliyle yakalayıp kafesin içine koydu. Kafesle siteden tarlalık alana giden Doğan, yılanı doğaya saldı.

''ZEHİRLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"



Musa Doğan, "Site bahçesinde oynayan çocuklar bağırınca koştuk. Yılanı yakalayıp kafese koyduk. Öldürmeyelim, dedik. Yazıktır o da bir canlı. İncitmeden doğaya saldık. Oldukça uzun bir yılandı. Zehirli olduğunu düşünüyorum" dedi.