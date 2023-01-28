Site çalışanı, yöneticiyi kemerle boğarak öldürdü

Isparta’da emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan, yöneticisi olduğu sitenin kapalı otoparkında kemerle boğularak öldürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinden zanlının site çalışanı olduğu belirlendi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Site çalışanı, yöneticiyi kemerle boğarak öldürdü

'da site yöneticisi emekli öğretmen, anlaşmazlık yaşadığı site çalışanı tarafından öldürüldü.

Olay, bugün Fatih Mahallesi’nde bulunan bir sitenin bodrum katında bulunan otoparkta meydana geldi.

Site yöneticisi Hüseyin Cahit Erdoğan’ı (71) otoparkta hareketsiz halde görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri Erdoğan’ın hayatını kaybettiği belirledi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Erdoğan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Site çalışanı, yöneticiyi kemerle boğarak öldürdü - 1

Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleme aldı. Araştırmalar sonucunda sitede çim biçme işiyle uğraşan S.Ç., şüpheli olarak gözaltına alındı.

S.Ç.'nin site yöneticisi Erdoğan ile iş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı öğrenildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Site çalışanı, yöneticiyi kemerle boğarak öldürdü - 2 Isparta’da emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan, yöneticisi olduğu sitenin kapalı otoparkında kemerle boğularak öldürüldü.

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