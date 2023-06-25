Site sakinlerinin “çete” kabusu | “Diyarbakır’dan 30-40 kişilik silahlı grup getirdiler”

Esenyurt'ta bir site projesinin eski ortağı Mehmet Ö.'nün yönlendirdiği Nihat A. ile Çetin Ş., kurdukları şebekeyle sitedeki daireleri ele geçirdi. Sitedeki 212 daireyi çifte satışlarla 785 kişiye satan şebekeye yönelik şikayetlerin ardından geçen Salı günü operasyon düzenlendi.



Daha önce Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şebeke üyelerine yönelik 3 ayrı operasyon yapılmıştı. Düzenlenen 4. operasyonda aralarında Adaletin Aydınlığı Partisi Genel Başkanı Altuğ Ergüzel'in de bulunduğu 24 şüpheliden 22'si gözaltına alınmıştı.



BİR HAFTA SONRA 5 DAİRESİNİN KİLİDİNİ DEĞİŞTİRDİLER



Siteden daire alanlardan biri de İran uyruklu Suhaır Sarteb Mohammed Arkawazi. Suhaır'i çeteden 190 bin dolar karşılığında 6 daire aldığını, siteye yerleştikten bir hafta sonra diğer 5 dairesinin kilitleri değiştirilerek şebeke tarafından başka kişilere satıldığını söyledi.



Sitenin müteahhidi Metin Uçar ve mağdurlar yaşadıklarını anlattı.



NOTER KATİBİ DE ÇETEYLE ÇALIŞMIŞ

“Burada yaklaşık 350-400 milyonluk bir vurgun yapıldığını biliyoruz. 212 daire 850 kişiye satılmış.” diyen sitenin müteahhidi Metin Uçar, kendi imzasının da çete tarafından taklit edildiğini anlattı. Kendisine ait şirketin antetli kağıtları ve kaşelerinin de çete tarafından yapılan vurgunda kullanıldığını anlatan Uçar, bir noter katibinin de çeteyle birlikte işbirliği yaptığını belirterek şunları söyledi:



“Aynı ada parsel, aynı numaralı daire birden fazla kişilere konut vaadi sözleşmesiyle kandırılarak satıldı. Tapudan minimal metrekareler 0.01, işte 0.0 bile var. Böyle parçalara bölünerek insanlar farklı yöntemlerle kandırıldı. Burada çok büyük bir mağduriyet oldu. Bu silahlı çete 5 tane paravan firma kullanarak bu paravan firmaların kurucuları, şirket isimleri değiştirildi. Bunlar parasız pulsuz, böyle cahil çocuklar üzerine yapıldı.”

"DİYARBAKIR'DAN 30-40 KİŞİLİK SİLAHLI GRUP GETİRDİLER"



Müteahhit aracılığı ile sitenin yapım aşamasından önce daire alan Vedat Oral ise çarpıcı bir iddiayı dile getirdi. Çetenin Diyarbakır’ın Bismil ilçesinden 30-40 kişilik silahlı bir grup getirdiğini, o grupla beraber sahte satışlara devam ettiğini söyledi.



Oral şunları söyledi:



“Çete o kadar kurnaz ki bu sitenin ismi 'Fly Butik'. Fly Butik ismi adı altında birçok daire satıyor internetten. Bir süre sonra sitenin ismini değiştirerek bu sefer 'Özmed İnşaat' adı altında yeniden daire satışları yapıyor, sahte satışlar. O da yetmiyor daha fazla isminin ortaya çıkmaması için en sonda 'Durusu' adını vererek yeni yeni satışlar yapıyor.”