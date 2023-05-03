Site şebekesine ikinci operasyon: Ev sahiplerini tehdit eden 5 kişi yakalandı

Operasyonun ardından çete lideri Çetin Ş.’ye yakın kişilerin mağdurlara ulaşarak şikayetlerini geri çekmeleri gerektiğini, şikayetlerini geri çekmedikleri takdirde elektrik ve sularının kesileceği konusunda tehdit ettikleri belirlendi. Bunun üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Yapılan çalışmalarda 5 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3’ü tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.