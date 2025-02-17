Site toplantısı kanlı bitti: 2 yaralı

İstanbul Beylikdüzü 'nde bir site toplantısında F.K.(46) ile site yöneticisi C.K.(71) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda, şüpheli F.K., babası C.K. ile K.Ü.(45) ve M.T.'yi (33) silahla yaraladı. Gözaltına alınan F.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kavga anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Yakuplu Mahallesi Sokullu Caddesi'nde bulunan Şehit Büyükelçi Galip Balkar Ortaokulu bahçesinde bir sitenin olağan toplantısı için site sakinleriyle site yönetimi okulun bahçesinde biraraya geldi.

Toplantı sırasında F.K. (46) ile site yöneticisi C.K. (71) arasında tartışma çıktı.



Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli F.K., babası C.K. ile K.Ü.(45) ve M.T.'yi (33) silahla vurdu.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı, C.K., M.T. ve K.Ü. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.