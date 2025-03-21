Site toplantısında ortalık karıştı: Eski ve yeni yönetim birbirine girdi
Esenyurt’ta bir site toplantısında kavga çıktı. Eski yönetim, site sakinlerinin bir bölümünün katıldığı toplantının yönetmeliklere aykırı olduğunu savundu. Yeni yönetim ile eski yönetim arasında çıkan tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü.
Esenyurt’ta bir sitede yönetim kavgası çıktı.
Olay Yeşilkent Mahallesi’ndeki Nazım Hikmet Bulvarı’nnda bulunan bir sitede yaşandı.
Sitede geçen günlerde bir toplantı yapıldı. Site sakinlerinin bir bölümünün katıldığı topantıda yeni yönetim belirlendi.
Eski yönetim, yasa ve yönetmeliklere aykırı olduğunu savunarak toplantıyı engellemek istedi.
Eski yönetimin müdahalesinin ardından gerginlik başladı.
Gerginliğin ardından eski yönetimde yer alan kişiler toplantıyı terk etti.
Yönetim kurulu devir işleminin bir gün sonra sabah yapılması kararlaştırıldı.
ESKİ YÖNETİM KARAR DEFTERİNE EL KOYDU
Daha sonra siteye dönen eski yöneticiler iddiaya göre yönetim odasındaki çeşitli evrakların yanı sıra, karar defteri, bilgisayar gibi malzemeleri alıp götürdü.
Eski yönetim ise aldığı malzeme ve bilgisayarları geri vermedi.
Bu nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar arasında arbede başladı.
Eski ve yeni yöneticiler site güvenlik görevlilerinin ayırma çabalarına rağmen kavga etmeye başladı.
Kavgayı sitedeki güvenlik görevlileri ayırırken, taraflar birbirini suçladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kavga
- İstanbul
- İstanbul Esenyurt