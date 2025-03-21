Site toplantısında ortalık karıştı: Eski ve yeni yönetim birbirine girdi

Esenyurt’ta bir sitede yönetim kavgası çıktı.



Olay Yeşilkent Mahallesi’ndeki Nazım Hikmet Bulvarı’nnda bulunan bir sitede yaşandı.



Sitede geçen günlerde bir toplantı yapıldı. Site sakinlerinin bir bölümünün katıldığı topantıda yeni yönetim belirlendi.



Eski yönetim, yasa ve yönetmeliklere aykırı olduğunu savunarak toplantıyı engellemek istedi.



Eski yönetimin müdahalesinin ardından gerginlik başladı.



Gerginliğin ardından eski yönetimde yer alan kişiler toplantıyı terk etti.



Yönetim kurulu devir işleminin bir gün sonra sabah yapılması kararlaştırıldı.