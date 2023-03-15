Site yanına balık hali hak ihlali sayıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Tekirdağ'da bir sitenin yanına belediyenin yaptırdığı balık hali için "özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği" yönünde karar verdi.



Yüksek Mahkeme, 100. Yıl Mahallesi Barbaros Caddesi'nde 2021 yılında açılan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Toptancı Hali'nin, oturduğu sitenin yanında yapılmasına itiraz eden Şükran İzgi'nin bireysel başvurusunu değerlendirdi.



İkamet ettiği sitenin yanına çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olmadan balık hali yapılmasına itiraz eden ve bu yönde açtığı davalar reddedilen Şükran İzgi'nin başvurusunun değerlendirilmesi sonucu, özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine hükmedildi.



MADDİ MANEVİ ZARAR



Şükran İzgi'nin kızı Türkan İzgi, gazetecilere yaptığı açıklamada, balık hali nedeniyle maddi ve manevi olarak zarara uğradıklarını söyledi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin "Su Ürünleri Toptancı Hali" inşaat çalışmasına başlamasıyla ilgili kendileriyle herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadığını belirten İzgi, "İnşaat çalışmalarında bahçelerimize girilmiş olduğunu gördüm. Aynı zamanda 10 metre derinliğinde arsalarımıza girilmiş. Bu süreçte biz balık halinin mesken yanına, iş yeri yanına yapılamaz yönetmeliğiyle İdare Mahkemesine başvuruda bulunduk. İdare Mahkemesinin ardından AYM'ye bir sürecimiz oldu." dedi.



YIKIM BEKLENİYOR

AYM kararının sonucuna göre davayı kazandıklarını vurgulayan İzgi, binanın yıkılmasını beklediklerini dile getirdi.



İzgi, evlerinde oluşan çatlaklıklardan dolayı korku içerisinde yaşadıklarını anlatarak, "Arsalarımıza girilmesi esnasında 'bizlere kendinizi boşuna yormayın biz bu binayı yapacağız' denildi. Sınırlarımızın içerisine girerek, bizleri maddi ve manevi olarak zarara uğrattılar. İstinat duvarı yapıldı ancak duvar şuanda bizleri koruyacak durumda değil. Binalarımız yıkılma tehlikesi yaşıyor. Büyük derin çatlaklıklar söz konusu." diye konuştu.



MÜTEAHHİDE SUÇ DUYURUSU



Balık hali inşaatını yapan müteahhit hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını belirten İzgi, açtıkları davanın devam ettiğini ve bugün bilirkişi heyetinin balık halinde incelemede bulunduğunu kaydetti.



Avukat Mert Elekçi ise müvekkili Şükran İzgi'nin komşu parselde koku, yakınlık gibi çevresel sorunlar oluşturacağı, meskenlerin yanına balık hali yapılamaz yönetmeliği ve ÇED sürecinin işletilmemesine ilişkin iddialarıyla ilgili dava açtıklarını anlattı.



BELEDİYE İTİRAZ ETTİ



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise AYM'nin "ihlal" kararına itiraz ettiklerini belirtti.



Yasal sürecin devam ettiğini ve şuanda konuşmasının çok doğru olmayacağını aktaran Albayrak, mahkemenin vereceği karara saygı duyulacağını ve karara göre açıklama yapacağını kaydetti.



