Site yöneticileriyle kafe sahipleri arasında silahlı kavga: 11 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 11 kişi yaralandı.



Halkalı Merkez Mahallesi'nde bir sitenin yöneticileri ile kafe sahipleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.



Silah ve bıçağın da kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Bazı yaralıların kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği, diğerlerinin ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi .



Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.