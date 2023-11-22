Site yöneticisi cinayeti zanlısı hakim karşısına çıktı: "Karını getir bana bir kere erkekliğimi yaşatsın"

"OLAYDAN SONRA İŞE GİTTİM"



Sanığa olaydan sonra eve gittiği üzerini değiştirdikten sonra çalıştığı akaryakıt istasyonuna giderek çalışmaya başladığı ve polis tarafından iş yerinde gözaltına alındığı konusu soruldu. Sanık olayı doğrulayarak, “Evet olaydan sonra işe gittim” cevabını verdi.



NEDEN EŞİNDEN BAHSETMEDİN



Mahkeme heyeti sanığı dinledikten sonra, “Daha önce kolluk kuvvetleri, savcılık ve hazırlık duruşmasında maktulün eşin hakkında söylediklerinden hiç söz etmemişsin. Ayrıca kemerle boğazını sıktığından da hiç söz etmemişsin. Neden söz etmedin?” diye sordu. Bunun üzerine sanık Süleyman Çelik, “Başkanım benim yetişkin kızım ve oğlum var. Olay basına yansır çocuklarım bundan dolayı üzülür diye söyleyemedim. Kemer hususunu savcıya anlatacaktım ancak bana ‘sadece sorduğum sorulara cevap ver’ dedi ve anlattırmadı” diye cevap verdi.



"EŞİM EVDEN ÇIKMAZDI, YALAN SÖYLÜYOR"



Maktulün eşi Neşe Erdoğan, kendisine söz verilince sanığın yalan söylediğini, eşinin kadınla kızla işi olmadığını, 2 yıldır yanı başından hiç ayrılmadığını belirterek, “Eşim asla küfretmezdi. İşte çocuklarım da yanımda, isterseniz onlara sorun. Biz ağzından hiç küfür çıktığını duymadık. Sanıktan şikayetçiyim” dedi.



"ESKİ EŞLE ÇOK SAYIDA GÖRÜŞMESİ VAR"



Sanık avukatı Ahmet Barış Koçer, sanığın olay sonrası boşandığı eşiyle ilgili konuyu bahsedememesinin nedenini belirttiğini, bunun gerçek olduğunu, savcının ifade aldıktan sonra düştüğü notta, “Sanığın beden diline ve söylediklerine bakıldığında söyleyemediği bazı şeyler olduğu kanaatine varılmıştır” dediğini kaydetti.

Avukat Koçer, “Sanığın boşandığı eşi G.B. ile maktulün hayatın olağan akışına ters bir şekilde çok sayıda telefon görüşmeleri tespit edilmiştir. Olayda bir kişi vefat etmiştir. Allah’tan kendisine rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz ama sanığın da adil yargılanma hakkı göz önünde bulundurularak eski eşin bu olayla ilgili tanık olarak dinlenilmesini talep ediyoruz” dedi.



Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmada tanığın dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.