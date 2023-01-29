Site yöneticisini kemerle boğarak öldürdü

Isparta'nın Fatih Mahallesi’nde bulunan sitenin bodrum katındaki otoparkta site yöneticisi Hüseyin Cahit Erdoğan’ı hareketsiz halde görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlileri, Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Erdoğan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.



Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, sitede çim biçme işiyle uğraşan Süleyman Ç.'yi gözaltına alındı. Süleyman Ç.'nin, site yöneticisi ile iş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı, bu nedenle Hüseyin Cahit Erdoğan'ı kemerle boğarak öldürdüğü belirtildi.

Süleyman Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.