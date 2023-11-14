Site yöneticisini öldürdü, "Şeker hastasıyım" dedi

Isparta'nın Fatih Mahallesi'ndeki bir sitenin bodrum katındaki otoparkta site yöneticisi emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan hareketsiz halde bulundu.

Otoparktaki odada hareketsiz halde görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden Süleyman Çelik'in Erdoğan ile tartıştığını, ardından da öldürdüğünü tespit etti. Gözaltına alınan Çelik ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

KEMERİNİ ÇIKARIP BOĞAZINA DÜĞÜM ATMIŞ

Olayla ilgili hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, Süleyman Çelik'in temizlik işleri yaparak geçimini sağladığı, cinayetin işlendiği sitede daha önceden çalıştığı, olaydan bir gün önce Hüseyin Cahit Erdoğan'ın kendisini arayarak "Gece bekçiliği için konuşalım." dediği, olay günü de siteye gittiği ve iş teklifini kabul ettiği belirtildi.

Maaş konuştukları sırada avans istediği için Erdoğan'ın kendisine küfrettiği, bunun üzerine Çelik'in Erdoğan'a yumruk attığı ve aralarında boğuşmaya başladıkları kaydedildi.

Çelik'in, Erdoğan'ı yere yatırıp dövdüğünü, daha sonra maktulün pantolonundaki kemeri çıkararak, boğazına düğüm atıp, sıkmaya başladığı ve bir süre sonra nefes almamaya başladığı belirtildi.