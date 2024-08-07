Sitede çim sulama kavgası: Pompalı tüfekle komşusunun kapısına dayandı

Ankara’da bir kişi, çim sulama meselesi nedeniyle tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle tehdit etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen emniyet güçleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin komşusunu tehdit ettiği anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sitede çim sulama kavgası: Pompalı tüfekle komşusunun kapısına dayandı

’da bir kişi komşusunu pompalı tüfekle tehdit etti.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Melih Gökçek Bulvarı’nda bulunan bir sitede gerçekleşti.

İddiaya göre, C.G. sitenin çimleri sulanmadığı için komşusu ile tartıştı.

Sitede çim sulama kavgası: Pompalı tüfekle komşusunun kapısına dayandı - 1

Bunun üzerine C.G, evinden aldığı pompalı tüfekle tartıştığı komşusunu tehdit etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan C.G, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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