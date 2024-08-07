Sitede çim sulama kavgası: Pompalı tüfekle komşusunun kapısına dayandı

Ankara’da bir kişi komşusunu pompalı tüfekle tehdit etti.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Melih Gökçek Bulvarı’nda bulunan bir sitede gerçekleşti.
İddiaya göre, C.G. sitenin çimleri sulanmadığı için komşusu ile tartıştı.
Bunun üzerine C.G, evinden aldığı pompalı tüfekle tartıştığı komşusunu tehdit etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan C.G, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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