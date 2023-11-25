Sitede fahiş aidat artışına tepki

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir sitede, yönetim ile kat malikleri arasında aidat ücretinin fahiş oranda artırıldığı iddiasıyla tartışma yaşandı.

Sitede oturan bazı kat malikleri, 363 lira olan aidatın 800 liraya çıkarılmasına itirazda bulunarak, site yönetimine tepki gösterdi. Tepkinin karşılıklı tartışmaya dönüşmesinin ardından olaya polis müdahale etti. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, yaşanan tartışma son dönemde aidatlardaki fahiş artışı yeniden gündeme getirdi.

Aidat artışına tepki gösterenlerden Abidin Şener, 3 ay önce de sitede her daireden 1500 lira toplandığını iddia ederek, "Burada 400 tane daire var. Daha sonra yönetime bu paranın akıbeti soruldu; ancak yönetim tarafından bir cevap gelmedi. Şimdi de 363 lira olan aidat, 800 liraya çıkarıldı. O yüzden insanlar dün site bahçesinde toplandı. Yönetim başkanını çağırıp durumu sorduk. O da kendine göre bir şey anlatmaya çalıştı. Burada herkesin yaşam standardı, kazandığı para belli. Aidatın 800 lira olması burası için çok fazla. Bu kadar büyük paranın nereye gittiği belli değil" dedi.



YÖNETİCİ: GELİR-GİDER DENGESİNİ BİLMİYORLAR



Site yöneticisi Durmuş Özdemir ise, "Eski yönetim aidatları 363 lira olarak belirledi. Biz 4 Temmuz'da yönetimi devralınca temsilciler kurulu toplantısı yaptık. Bir defaya mahsus 1500 lira para toplanması yönünde karar aldık. Sonra 1 Aralık tekrar bütçe dönemimiz olduğu için, kasım ayı içerisinde temsilciler kurulunu topladık. Gelir gider dengesini yaptıktan sonra, 3+1 dairelerin 800, 2+1 dairelerin ise 775 lira aidat vermesi yönünde oy çokluğuyla karar aldık. 2022 yılı aralık ayında aidat 363 lira olarak belirlenirken, asgari ücret 4 bin 250 lira idi, şu anda 11 bin 400 lira. Artış oranı yüzde 187. 2022 yılının aralık ayında en düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira idi, şu anda 7 bin 500 lira. Yüzde 118 civarında bir artış olmuş burada da. Bizim aidatlara yaptığımız artış da aşağı yukarı bu oranda bir artış. 20-25 kişilik bir grup, herhangi bir iktisadi temeli olmadan, gelir-gider dengesini bilmeden bu itirazı yapıyorlar" dedi.



"BUNU STANDART BİR KALIBA KOYMAK OLDUKÇA ZOR"



Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam ise son dönemlerde aidat artışlarıyla ilgili konunun gündemde olduğunu belirterek, bazı yöneticilerin yılı beklemeden dahi artış yaptıklarını dile getirdi.