Sitede kargocu kavgası: Yere yatırıp dövdü

İstanbul Beylikdüzü'nde iddiaya göre, bir siteye aracıyla girmek isteyen kargo firması çalışanı ile güvenlik arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma yerini küfürlü kavgaya bıraktı.

Yaşanan anlar site sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YERE YATIRIP DÖVDÜ

Görüntülerde, güvenlik amiri olduğu söylenen kişinin kargocuyu yere yatırıp dövdüğü kargocunun ise küfürler ettiği görülüyor.

Görüntünün devamında ise vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı.