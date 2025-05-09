Sitede korku dolu anlar: Elindeki sopayla dehşet saçtı
Büyükçekmece'de komşularının gürültü yaptığını söyleyen bir kişi, elindeki sopa ve bıçakla çevredekilere saldırdı.
İstanbul Büyükçekmece'de eli sopalı bir kişi, komşularına dehşeti yaşattı. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Pınartepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, iki bloklu sitenin karşı binasında oturan bir adam, komşularıyla gürültü meselesi yüzünden tartışıp kavga etti. Olay günü ise yine aynı adam, yine gürültü yaptınız diyerek etrafa tehditler ve küfürler savurdu.
Kendisini uyaran adamın arabasının camını sopayla kırıp yaralanmasına neden olan adam hakkında komşuları şikayetçi oldu.
Defalarca kez aynı şeyin yaşandığını söyleyen vatandaşlar, çocuklarını güvenli şekilde dışarıya çıkaramadıklarını iddia etti.
"ELİNDE SOPAYLA GERİ DÖNDÜ"
Olay sırasında arabalarının camları kırılan ve durumdan şikayetçi olan apartman sakinlerinden Gamze Dereli yaşananları anlatarak, "Polis geldi ve onları uyardı. Adam polis gittikten sonra tekrar gelmiş buraya. Benimde eşimle kızım sitenin kapısından dışarı doğru çıkıyorlardı. Eşim adama neden bayanlara bu şekilde davranıyorsunuz dedi ve tartışma çıktı." dedi.
Saldırgan adamın eşinin üzerine yürüdüğünü anlatan Dereli, "Kızım sinir krizi geçirdi ve ona bağırdı. Adam evine çıktı birden ve bıçakla sopayla döndü. Eşimde arabaya binip polisi aradı. Bu sefer adam, eşimle kızım arabadayken sopayla bıçakla aracın tüm camlarını kırdı." diye konuştu.
"AĞZA ALINMAYACAK ŞEYLER SÖYLEDİ"
Daha önce aynı adamın çocuğuna saldırdığını ifade eden Şerife Yıldırım isimli bir diğer vatandaş ise, "Çocuklarımızı bahçeye salamıyoruz. Korkuyoruz. Daha sonra bende yaşandım aynı şeyi. Benim çocuğum onların bahçesine diş fırçası attı diye üstümüze yürüdü." dedi.
Yıldırım şöyle devam etti:
"Oğluma 'niye atıyorsunuz' diye bağırdı. Komşularım sağ olsun o zaman bize destek oldular. Bizlerde korktuk. Şikayetçi olduk ama dilekçe vermedik olay büyümesin komşuyuz dedik.
Daha sonra yine aynı şekilde başka bir arkadaşımıza da küfürlü ve ağza alınmayacak şeyler söyledi. O zaman da geldi özür diledi bizden bu şahıs anlaştık. Daha sonra dün yine aynı şeyleri yaşadık. İnan ki benim çocuğum bağırıp korktu. Can güvenliğimiz yok."
- Etiketler :
- Haberler -
- Kavga
- Haberler
- İstanbul Büyükçekmece