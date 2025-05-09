Sitede korku dolu anlar: Elindeki sopayla dehşet saçtı

İstanbul Büyükçekmece'de eli sopalı bir kişi, komşularına dehşeti yaşattı. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Pınartepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki bloklu sitenin karşı binasında oturan bir adam, komşularıyla gürültü meselesi yüzünden tartışıp kavga etti. Olay günü ise yine aynı adam, yine gürültü yaptınız diyerek etrafa tehditler ve küfürler savurdu. Kendisini uyaran adamın arabasının camını sopayla kırıp yaralanmasına neden olan adam hakkında komşuları şikayetçi oldu.

Eli sopalı adam çevre sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi

Defalarca kez aynı şeyin yaşandığını söyleyen vatandaşlar, çocuklarını güvenli şekilde dışarıya çıkaramadıklarını iddia etti. "ELİNDE SOPAYLA GERİ DÖNDÜ" Olay sırasında arabalarının camları kırılan ve durumdan şikayetçi olan apartman sakinlerinden Gamze Dereli yaşananları anlatarak, "Polis geldi ve onları uyardı. Adam polis gittikten sonra tekrar gelmiş buraya. Benimde eşimle kızım sitenin kapısından dışarı doğru çıkıyorlardı. Eşim adama neden bayanlara bu şekilde davranıyorsunuz dedi ve tartışma çıktı." dedi. Saldırgan adamın eşinin üzerine yürüdüğünü anlatan Dereli, "Kızım sinir krizi geçirdi ve ona bağırdı. Adam evine çıktı birden ve bıçakla sopayla döndü. Eşimde arabaya binip polisi aradı. Bu sefer adam, eşimle kızım arabadayken sopayla bıçakla aracın tüm camlarını kırdı." diye konuştu.

Sitede yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi