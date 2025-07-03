Sitede olay: Eşi ve yakınlarını arabayla ezdi

Ankara'da C.Y. isimli kişi eşi ile onun ailesinden iki kişiyi aracıyla ezdi.

Olay, 30 Haziran günü Mamak'ta meydana geldi. İddialara göre, eşiyle tartışan C.Y., bir süre sonra eşinin bulunduğu yere tekrar döndü.

Eşinin yakınları tarafından içeriye alınmayan C.Y., duruma sinirlenerek aracını kendisine engel olmaya çalışan kişilerin üzerine sürdü.

Aracın altında kalan C.Y.'nin baldızı ağır yaralanırken, eşi ise olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi.

Gözaltına alınan C.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

C.Y.'nin kullandığı aracın pedallarını karıştırdığı ve yanlışlıkla gaza bastığı ileri sürüldü.