Sitede park yeri kavgası: "O telefonu kafanda kırarım"

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi'ndeki bir sitede dün sabah saatlerinde iddiaya göre, site sakini bir kadın ve site yönetimi arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Site yönetimi, site sakini kadına aracını park ettiği yerden kaldırıp başka bir alana park etmesini söyledi. Bunun üzerine yönetim personeli olduğu iddia edilen bir kişiyle kadın arasında tartışma çıktı.

Site sakini kadın, site yönetimiyle yaşadığı tartışmayı cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Tartışma esnasında kadının video çektiğini gören site görevlisi, "O telefonu kafanda kırarım." diyerek kadına saldırdı.

