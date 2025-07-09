Sitede usulsüz seçim iddiası: Yönetime el koymaya çalıştılar

İstanbul Esenyurt'ta binlerce kişinin yaşadığı bir sitede, usulsüz seçim yaptığı iddia edilen bir grup yönetime el koymaya çalıştı.

Sitede usulsüz seçim iddiası: Yönetime el koymaya çalıştılar

İstanbul Esenyurt'ta binlerce kişinin yaşadığı lüks sitede, iddiaya göre, resmi seçimlere yaklaşık 1 ay olmasına rağmen usulsüz bir seçim yapıldı.

Resmi olmayan seçimler sonucunda yönetimi kazanan şahıslar ise kalabalık bir grupla siteye geldi.

ONLARCA ŞAHIS SİTEYE GELDİ

Onlarca şahıs çilingir eşliğinde yönetim ofisine girerken, müdahale etmek isteyen bir kişiyi de yaka paça dışarı attı.

Vatandaşların ihbarı üzerine ise çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edilirken, yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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