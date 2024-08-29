Sitede yangın paniği: Daire kullanılamaz hale geldi

Adana’da bir sitedeki apartmanın dördüncü katındaki dairede yangın çıktı. Sabah erken saatlerde yaşanan yangın nedeniyle binada yaşayanlar tahliye edildi. Çevreyi duman kaplarken, yangının başladığı daire kullanılamaz hale geldi.

Sitede yangın paniği: Daire kullanılamaz hale geldi

’da bir sitede sabah saatlerinde paniği yaşandı.

Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’ndeki sitede yer alan bir apartmanda çıkan yangın, saat 06.00’da başladı.

Alevleri fark eden dairedekiler dışarı çıkarak itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sitede yangın paniği: Daire kullanılamaz hale geldi - 1

Ekipler, güvenlik amacıyla binada oturanları tahliye etti.

Çevreyi duman kaplarken, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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