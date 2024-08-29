Sitede yangın paniği: Daire kullanılamaz hale geldi

Adana’da bir sitede sabah saatlerinde yangın paniği yaşandı.



Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’ndeki sitede yer alan bir apartmanda çıkan yangın, saat 06.00’da başladı.



Alevleri fark eden dairedekiler dışarı çıkarak itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.