Sitelerde fahiş aidat tartışması

Yeni yılla birlikte apartman ve sitelerde aidat artışlarına gidildi. Zamlarla beraber özellikle lüks sitelerde aidatlar konut kiraları ile yarışır hale geldi.

Aidat zamlarına ilişkin şikayetler artarken, pek çok sitede protesto gösterileri düzenlendi.

Hukukçular fahiş artışlara karşı vatandaşların yapması gerkeen ilk şeyin zammın belirlendiği toplantıya katılmak olduğunu söylüyor.

AİDAT ZAMMINA KARŞI NE YAPILABİLİR?

Apartman Site Sakinleri Derneği Başkanı Avukat İbrahim Güllü, protesto gösterilerine katılan vatandaşların sorumluluklarını yerine getirmeleri için kat malikleri kuruluna katılmaları gerektiğini ifade etti.

Fahiş aidat zammına karşı 1 ay içinde mahkeme yoluna gidilebiliyor. Ancak onun öncesinde apartman toplantısına katılarak, artışa karşı şerh koşulması gerek. Aksi taktirde mahkeme davayı reddedebilir.

Aidat zammında ise bir üst sınır uygulanmıyor. Avukat Güllü, konuya ilişkin, ''Mesela, sizin sitede bir binanız var ama boş tutuyorsunuz ya da 'Asansörü kullanmıyorum, aidat ödemiyorum' diye bir şey söz konusu değil.'' diye konuştu.

FAHİŞ ZAMLARA KARŞI YENİ BİRİM

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aidat artışlarına karşı özel birim kurdu.

Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren "Konut Politikaları Şube Müdürlüğü"nün ismi "Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğü" olarak değiştirildi.

Bu kapsamda, site yönetimi yapan firmalar denetlenecek.

Birim, mevzuat çalışmaları yapacak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak site yönetimlerinin sorunlarının çözülmesi için çalışacak.