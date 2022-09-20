Sitelerde mafyatik yöntemlere karşı federasyon kuruldu

Hukuka aykırı cezalar, aidat dışında ek hizmet bedelleri, yolsuzluk, dayak, tehdit, icralık olanlar ve daha birçok olay.



Son yıllarda başta İstanbul olmak üzere birçok ilde yüzlerde kişinin yaşadığı sitelerin yönetimleri bu suçlamalarla gündeme geldi.



Kendini profesyonel yönetici olarak tanıtan mafyatik grupların, sitelerin yönetimini ele geçirdiği toplanan aidatları rant kapısı haline getirdiği iddia edildi. Bunlarla ilgili de davalar açıldı.

''İŞİ BİLMEYENLER YÖNETEBİLİYOR''

Meydana gelen soruna karşı İstanbul'da Tesis, Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu kuruldu.



Tesis Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu Başkan Vekili Suat Sandalcı; önüne gelen her kişinin sitede yönetici olabildiğini söylerek, ''Kat mülkiyeti kanununda işi bilmeyenler toplu yaşam alanlarının yönetimine gelebiliyorlar. Bütçeleri kendi menfaatlerine kullanıyorlar. Biz şunu söylüyoruz siteleri ve toplu yaşam alanlarını kanunlar yönetir, kişiler ancak hizmet sağlarlar'' dedi.

Federasyona göre, site yönetiminin belirlenmesinde kanuni eksikler var.



Sandalcı, ''Mücadelemiz bu mafyatik gruplarla her zaman sürecektir. Kat maliklerinin daha iyi yaşam sürebilmesi için kanunda düzenlemeler şarttır. Bu kanundaki açıklar nedeniyle bu mafyatik gruplar bu sitelerde hüküm sürmektedir'' diye konuştu.



Site sakinlerine de uyarıda bulunan Sandalcı, ''Kiranın üstünde aidat talepleri artık kat maliklerini sitelerde yaşanamaz duruma sokmuştur. Kat maliklerine şunu söylüyoz; lütfen genel kurullura katılan siz katılırsanız alınan kararlar geçerli olur ve sitenin yaşam alanlarını kısıtlarlar'' diyerek genel kurulların aksatılmamasını gerektiğini belirtti.