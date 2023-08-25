Sitenin bahçesinde oynarken elektrik çarptı: 9 yaşındaki Hiranur hayatını kaybetti

Kastamonu il merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Burak Kapucuoğlu Sokak'taki sitenin bahçesinde oynayan 9 yaşındaki Hiranur Bektaş, dokunduğu aydınlatma direğindeki elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olayı gören yakınlarının ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hiranur, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Hiranur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailesini yasa boğan Hiranur'un cenazesinin Cuma namazına müteakiben Hacıbey Köyü'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.