Sivas depreminden sonra Naci Görür'den uyarı: "7 büyüklüğünde deprem üretebilir"

Fayın sol yönlü bir fay olduğuna değinen Görür, "Ecemiş Fayı Kayseri üzerinden Mersin'e kadar uzanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Depremin Ecemiş Fay Zonu'nun Tecer fay kolu üzerinde olduğunu dile getiren Görür, "Bu kol 7 mertebesinde deprem üretebilir." dedi.

Örenlice-Ulaş/Sivas’ta 4,0 deprem oldu. Deprem Ecemiş Fay zonunun Tecer Fay Kolu üzerinde. Bu kol yediler mertebesinde deprem üretebilir. Sol yönlü bir fay. Ecemiş Fayı Kayseri üzerinden Mersine kadar uzanmaktadır. Geçmiş olsun pic.twitter.com/GcLmDABOdA