Sivas depreminden sonra Naci Görür'den uyarı: "7 büyüklüğünde deprem üretebilir"
Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin Tecer fay kolunda meydana geldiğini ifade eden Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu depremin 7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini dile getirdi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde dün 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depreme ilişkin Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"7 MERTEBESİNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"
Depremin Ecemiş Fay Zonu'nun Tecer fay kolu üzerinde olduğunu dile getiren Görür, "Bu kol 7 mertebesinde deprem üretebilir." dedi.
Fayın sol yönlü bir fay olduğuna değinen Görür, "Ecemiş Fayı Kayseri üzerinden Mersin'e kadar uzanmaktadır." ifadelerini kullandı.
Örenlice-Ulaş/Sivas’ta 4,0 deprem oldu. Deprem Ecemiş Fay zonunun Tecer Fay Kolu üzerinde. Bu kol yediler mertebesinde deprem üretebilir. Sol yönlü bir fay. Ecemiş Fayı Kayseri üzerinden Mersine kadar uzanmaktadır. Geçmiş olsun pic.twitter.com/GcLmDABOdA— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 26, 2025
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