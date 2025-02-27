Sivas katliamı davasında 17 tahliye

2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında yaşanan olaylarda Madımak Oteli içerisinde 33 şair, yazar, ozan, 2 otel personeli ve otel dışında 2 kişi olmak üzere 37 kişi hayatını kaybetmişti.

Cezaevinde bulunan 23 sanıktan birinin avukatı, hükümlülüğünün 30'uncu yılında müvekkili için koşullu salıverme talebinde bulundu.

Sivas İnfaz Hakimliği terör suçlusu olduğu gerekçesiyle talebi reddetti.

Konu Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Yüksek mahkeme, "Önemli olan, işlenen suçun terör suçu olması değil, suçu işleyen kişinin terör suçlusu olmasıdır" tespitinde bulundu.

Bu kararla 30 yılını cezaevinde geçiren 17 sanık şartlı salıverme uygulamasıyla tahliye edildi.

8 kişinin firari olduğu dosyada 2 kişi için de sağlık ve yaşlılık nedeniyle Cumhurbaşkanı af yetkisini kullanmıştı.