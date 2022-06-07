Sivas-Kayseri karayolunda ulaşıma sel engeli

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sel sularının taşıdığı çamur ve molozlar nedeniyle Sivas-Kayseri karayolunda ulaşım yapılamıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.06.2022 - 22:24 | Son Güncelleme : 07.06.2022 - 22:41

Sivas-Kayseri karayolunda ulaşıma sel engeli

'ta etkili olan sağanak, Sivas- karayolunun Gemerek mevkisinde ulaşımın durmasına yol açtı.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Bazı evler aşırı yağış nedeniyle su altında kaldı.

Gemerek Belediyesi itfaiye ekipleri, selden zarar gören evlerde çalışma başlattı.

Diğer yandan selin sürüklediği çamur ve molozlar, Sivas-Kayseri karayolunun Gemerek mevkisinde ulaşımın durmasına yol açtı.

Bölgede karayolunun bu bölümü çift taraflı araç trafiğine kapatıldı.

Vali Yılmaz Şimşek de sel nedeniyle Gemerek'e hareket etti.

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