Sivas-Kayseri karayolunda ulaşıma sel engeli

Sivas'ta etkili olan sağanak, Sivas-Kayseri karayolunun Gemerek mevkisinde ulaşımın durmasına yol açtı.



İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi.



Bazı evler aşırı yağış nedeniyle su altında kaldı.



Gemerek Belediyesi itfaiye ekipleri, selden zarar gören evlerde çalışma başlattı.



Diğer yandan selin sürüklediği çamur ve molozlar, Sivas-Kayseri karayolunun Gemerek mevkisinde ulaşımın durmasına yol açtı.



Bölgede karayolunun bu bölümü çift taraflı araç trafiğine kapatıldı.



Vali Yılmaz Şimşek de sel nedeniyle Gemerek'e hareket etti.