Sivas Olayları'nın 32'nci yıl dönümü: Anma programı düzenlendi

"BİRLİK-BERABERLİĞİMİZ BOZULMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ" Etkinliğin ardından açıklama yapan TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 1993 yılında yaşanan acı olayın tüm ülkeyi üzdüğünü belirterek, şunları söyledi: "Şu anda da buna benzer bir provokasyonların ve ülkemizin birliğine ve beraberliğine kasteden eylemlerin de yine kışkırtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda açıkça söylediği çok net ifadeler var. Çünkü biz biliyoruz ki bize emanet edilen Anadolu coğrafyası ve merkezinde bulunan kadim ve sultan şehrimizde o tarihte de birilerinin vatandaşlarımızı, aziz milletimizi birbirine düşürecek büyük farklı hesapları vardı. O günün şartlarında buna Alevi-Sünni dediler, Türk-Kürt dediler, sağcı, solcu dediler. Bugün de laik-anti laik veya karşıtlık üzerine bazı provokasyonlara girişen eylemleri görüyoruz. Bunu açıkça buradan söylemek isterim. Bizler bu topraklar üzerinde asla bir daha böyle bir operasyon yapılmasına, pusu kurulmasına, aziz milletimizin her bir ferdinin birlik beraberliğinin bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

VALİ ŞİMŞEK: "BİR KİLİMİN DESENLERİYİZ"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise 32 yıl önce yaşanan acı olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, şöyle konuştu:

"Bu acı hepimizin acısı, sadece ailelerin değil, sadece belirli bir kesimin değil, tüm Sivas'ın ve tüm ülkemizin acısı, bu acıyı hep birlikte paylaşıyoruz.

Temennimiz, bu acıların bir daha yaşanmaması. Bunun için de birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor, birbirimize daha da yakınlaşmamız gerekiyor ki aramıza nifak sokmak isteyenlere fırsat vermeyelim.

Bizler biliyoruz ki bu topraklar yüzyıllardır barış, sevgi ve hoşgörü diyarı olmuştur. Hangi inançtan, hangi mezhepten, hangi düşünceden olursa olsun insanlar yan yana kardeşçe, hoşgörü ve barış içerisinde yaşamışlardır. İnşallah bundan sonra da yaşayacaklardır. Çünkü bizler bir kilimin desenleriyiz."

"TÜRKİYE SANCILI DÖNEMLERE RAĞMEN DİMDİK AYAKTA"

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da 32 yıl önce ülkede birçok karanlık olayın yaşandığını anımsattı.

Uzun, "Türkiye Cumhuriyeti, yaşadığı bütün sancılı dönemlere rağmen güçlü bir şekilde ve dimdik ayakta kalmayı başarmıştır. Hem Başbağlar ve hem de Madımak'ta hayatını kaybeden insanlarımız bize bir şey gösteriyor ki aslında bu topraklarda birliğin, beraberliğin ve hoşgörünün ne kadar önemli olduğunu bizlere gösteriyor. Bu tür olayların yaşanmamasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş ise 1993 yılında gerek ülkede faili meçhuller gerek Başbağlar ve gerekse Madımak gibi olaylarının ülkenin birliğine, beraberliğine, bir arada yaşama kültürüne yapılmış bir saldırı olduğunu belirterek, olayda hayatını kaybedenleri saygıyla andıklarını ve bir daha bu tür olayların yaşanmaması için birlik ve beraberliğin önem taşıdığına dikkat çekti.