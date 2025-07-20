Sivas'ta otomobil TIR'a çarptı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil TIR'a çarptı

'ın İmranlı ilçesine bağlı Yazıköy mevkisinde meydana gelen kazada sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı.

Kazada araçta bulunan ikisi çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralananlar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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