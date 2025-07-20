Sivas'ta otomobil TIR'a çarptı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.
Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Yazıköy mevkisinde meydana gelen kazada sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı.
Kazada araçta bulunan ikisi çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralananlar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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