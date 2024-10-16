Sivas pastırması Avrupa tescili yolunda

Sivas pastırması için Avrupa Birliği’ne yapılan tescil başvurusu süreci olumlu şekilde ilerlerken, konuya ilişkin açıklama yapan Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Karakaya, Sivas pastırmasının marka değerinin Sivas ile özdeşleştiğini belirterek, bu coğrafi işaretli ürünün bölge ve ülke için büyük önem taşıdığını ifade etti.

''ETLER, GENELLİKLE YERLİ HAYVANLARDAN TEMİN EDİLİR''

Sivas pastırmasının Sivas'ın eşsiz iklimi ve hava şartları sayesinde özel bir lezzete sahip olduğunu belirten Karakaya, ''İlimizde pastırma yapımında kullanılan etler, genellikle yerli hayvanlardan temin edilir ve geleneksel yöntemlerle işlenir. Yapım sürecinde etin seçimi ve hazırlığı çok önemlidir. Etin yağı ve sinirleri temizlenir, büyük parçalar halinde kesilir. Sivas kaynak tuzu ile ovulan etler, belirli bir süre boyunca tuzda bekletilir. Tuzlanan etler, Sivas'ın kuru havasında açık havada kurutulur. Kurutulan etler, baharat, sarımsak ve çemen otu karışımı ile kaplanır. Çemenle kaplanan pastırmalar, birkaç hafta boyunca dinlendirilir ve lezzetlerinin oturması sağlanır. Sivas pastırmasının kendine has aroması ve dokusunun arkasındaki sır, bu geleneksel yöntemlerden gelir. Sivas pastırmasını tattığınızda sadece lezzetli bir et değil, aynı zamanda Sivas'ın tarihini ve kültürünü de tatmış olursunuz” ifadelerini kullandı.