Sivas'ı sağanak ve dolu vurdu

Sivas'ta dolu nedeniyle cadde ve sokaklar ile araçların üzeri kısmen beyaza büründü.



Dolunun ardından etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.



Hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar yağıştan korunmak için iş yerlerinin girişinde bekledi.

Merkeze bağlı Üngür, Yarımkaya, Mahmutağa Çiftliği köyleri ile Kırıklı mezrasında sağanak yağış nedeniyle yaşanan su taşkınlarından dolayı bazı ekili tarım arazileri de zarar gördü.