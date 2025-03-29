Sivaslılar memleketlerine akın etti

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce Sivaslı, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı alışverişi için sokaklara dökülen vatandaşlarla caddeler doldu taştı.

Özellikle bayram öncesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, kıyafet, tatlı ve çeşitli bayramlık ihtiyaçlarını karşılamak için mağaza ve pazar yerlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Bayram alışverişi için esnaflar ise işlek caddelerde tezgâh açtı. Yaya kalabalığının yanı sıra araç trafiğinde de artış gözlendi.

Bayram tatilini geçirmek için İstanbul başta olmak üzere diğer illerden Sivas’a gelen Sivaslılar, Sivas’ta olmaktan mutlu olduklarını söylediler.

İSTANBUL'DA NE KADAR SİVASLI VAR?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Şubat 2025 verilerine göre İstanbul'da 759 bin 363 Sivaslı yaşıyor.

Yine aynı verilere göre Sivas'ta 637 bin 007 kişi yaşıyor.