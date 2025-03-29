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Sivaslılar memleketlerine akın etti

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte; Sivas'tan çok Sivaslının yaşadığı İstanbul'da caddeler boş kaldı. Sivas'ta memleketlerine dönenler yoğunluk oluşturdu.

Sivaslılar memleketlerine akın etti

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce Sivaslı, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

alışverişi için sokaklara dökülen vatandaşlarla caddeler doldu taştı.

Özellikle bayram öncesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, kıyafet, tatlı ve çeşitli bayramlık ihtiyaçlarını karşılamak için mağaza ve pazar yerlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Bayram alışverişi için esnaflar ise işlek caddelerde tezgâh açtı. Yaya kalabalığının yanı sıra araç trafiğinde de artış gözlendi.

Bayram tatilini geçirmek için İstanbul başta olmak üzere diğer illerden ’a gelen Sivaslılar, Sivas’ta olmaktan mutlu olduklarını söylediler.

İSTANBUL'DA NE KADAR SİVASLI VAR?

İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Şubat 2025 verilerine göre İstanbul'da 759 bin 363 Sivaslı yaşıyor.

Yine aynı verilere göre Sivas'ta 637 bin 007 kişi yaşıyor.

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