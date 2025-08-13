Sivas'ta 10 milyon TL'lik vurgun: İki kişi tutuklandı

Sivas’ta kimliği belirsiz kişiler, telefonla aradıkları kişiyi kendilerini savcı, polis ve asker olarak tanıtarak, adının terör örgütüne karıştığı yalanıyla 10 milyon lira dolandırdı.

Mağdurun 1 Ağustos’taki ihbarı üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yapılan çalışmada Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 Ağustos’ta Sivas merkezli olarak Ankara, Diyarbakır ve Kütahya’da yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda M.Ç., E.E. ve F.M. isimli şüpheliler yakalandı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Ç. ve F.M. tutuklandı, E.E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ayrıca, alınan ifadeler sonucunda bu kişilerin Isparta, Ankara, Antalya, İzmir ve Muğla illerinde gerçekleştirilen yaklaşık 100 milyon lira civarında faili meçhul dolandırıcılık olaylarının şüphelisi oldukları tespit edildi.