Sivas'ta 10 yaşındaki çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı

O sırada oğluyla yüzmek için havuzda bulunan çarşı ve mahalle bekçisi Burak Gezici, hemen müdahale ederek çocuğu havuz kenarına aldı. Gezici, yaklaşık 2 dakika boyunca suni teneffüs ve kalp masajı yaparak Bilgin’i hayata döndürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Yoğun bakımda tedavi gören Muhammed Zahid kısa sürede sağlığına kavuştu. Çocuğu hastanede ziyaret eden Gezici, "Orada olmam tesadüf değilmiş. Kurtulmasına vesile olduğum için çok mutluyum" dedi.



Bilgin ise, “Burak abi beni kurtardı. Artık o benim abim” diyerek teşekkür etti. Ayrıca hayranı olduğu futbolcu Victor Osimhen’in formasını istediğini söyledi.