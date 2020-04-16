Sivas'ta 16 ülkeye ihraç edilen corona virüse özel antibakteriyel tabut üretiliyor

Sivas'ta corona virüse özel üretilen tabutlar 350-400 dolar arasında satılıyor.

Sivas’ta İş Geliştirme Merkezi bünyesinde hizmet veren bir firma, corona virüs ölümlerine özel tek kullanımlık antibakteriyel tabut üretti.

Kurşun kaplama çelik kullanılarak üretilen tabutların patentini alan firma, Türkiye'de tek olma özelliği taşıyor. Üretilen tabutlar özellikle can kaybının fazla olduğu başta Amerika, Almanya, İtalya ve İspanya olmak üzere 16 ülkeye ihraç ediliyor.



Corona virüs ölümlerinde kullanılan tek kullanımlık tabutlar, cenazeyle birlikte gömülerek virüsün toprağa bulaşmasını önlüyor.

Firma yönetim kurulu başkanı Volkan Yılmaz, ''Virüsün ortaya çıkması ile birlikte Covid-19 cenazelerine özel antibakteriyel kurşun kaplama tabutlar ürettik. Bu tabutlar tamamen antibakteriyeldir. Bakteri geçirmez. Başlıca Amerika, Hollanda, İspanya, İtalya ve Almanya talepte bulundu. 350-400 dolar arasında fiyat bandımız var'' açıklamasında bulundu.