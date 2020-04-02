Sivas'ta 18 kuruşa ürettikleri maskeleri sağlık kuruşlarına ücretsiz dağıtılıyorlar

Türkiye'de corona virüs salgının görülmesinin ardından doğan maske ihtiyacını karşılamak için ülke kollarını sıvadı.

Sivas Valiliğinin desteği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünde başlayan üretim sonucunda, günde bin haftada 5 bin maske üretimi yapılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 18 kuruşa mal edilen maskeler kentte bulunan sağlık ocakları ve hastanelere ücretsiz olarak veriliyor.



Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker, günde bin haftada 5 bin adet maske ürettiklerini ifade ederek, “Dünyamızı etkisi altına almış olan Korona virüse karşı bizde kurum olarak bir şeyler yapmak istedik. Alt yapımımızın da yeterli olmasından dolayı maske dikimine başladık. Yaklaşık olarak günde bin adet maske dikiyoruz. Haftalık 5 bin adet maske dikiyoruz ve bunları da sterilize ettikten sonra Sağlık Ocakları ve Hastanelere ücretsiz bağışlıyoruz. Bizde bu mücadelede kurum olarak öğretmenlerimiz olarak elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Üstelik piyasada 3.5- 4 liraya satılan maskeyi biz sadece 18 kuruşa mal ediyoruz” dedi.