Sivas'ta 3,9 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Sivas’ın Ulaş ilçesinde saat 08.30’da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Ulaş ilçesi olan depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı. Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sivas'ta 3,9 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Naci Görür, "Henüz büyük bir depremle yüzleşmedi" diyerek uyardı: 3 fay hattı tehdit ediyor

Naci Görür, "Henüz büyük bir depremle yüzleşmedi" diyerek uyardı: 3 fay hattı tehdit ediyor

Haberi Görüntüle

yeni güne depremle uyandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () Ulaş ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı.

Saat 08.30’da gerçekleşen sarsıntı 7 kilometre derinlikte yaşandı.

TABLOSU

Öne Çıkan Video

Yolda yürüyen kadına ölümcül yumruk!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...