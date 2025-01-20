Sivas'ta 3,9 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Sivas’ın Ulaş ilçesinde saat 08.30’da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Ulaş ilçesi olan depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı. Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Sivas yeni güne depremle uyandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ulaş ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı.
Saat 08.30’da gerçekleşen sarsıntı 7 kilometre derinlikte yaşandı.
AFAD SON DEPREMLER TABLOSU
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