Sivas'ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

F.Ş.G. (39) idaresindeki 58 ACA 141 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri önünde karşı şeride geçerek A.D. (30) yönetimindeki 58 ADH 536 plakalı hafif ticari araca çarptı.



Arkadan gelen Y.M. kontrolündeki 58 FV 888 plakalı minibüs de hafif ticari araca çarparak durabildi.



İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücüler F.Ş.G. ve A.D. ile hafif ticari araçtaki Ş.N.D. (30), Ö.G.D. (6) ve M.B.D. (2) yaralandı.



Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.Ş.G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.