Sivas'ta 3 çocuk nehirde boğuldu

Sivas'ta serinlemek için Kızılırmak'a giren 3 çocuk boğuldu.



Olay Kızılkavraz mevkisinde meydana geldi. Çocukların kaybolduğu iddiası üzerine bölgeye yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Irmak kenarında giysilere rastlayan AFAD ekipleri, suda arama çalışması başlattı.



Dalgıçlar suda yaptıkları aramada 3 çocuğun cansız bedenine ulaştı. Bu arada cenazelerin sudan çıkarılışı sırasında çocukların aileleri sinir krizi geçirdi.



Sudan çıkartılan cesetler, kimlik tespiti ve yapılan incelemenin ardından morga kaldırılacak.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan suya kapılarak kaybolan çocukları gördüğü panik olarak halde olay yerinden kaçtığı belirtilen bir kişi de gözaltına alındı.