Sivas'ta 3 düzensiz göçmen yakalandı

Sivas'ta, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Sivas'ta 3 düzensiz göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, il sınırları içerisinde meydana gelebilecek göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin önlenebilmesi kapsamında Erzincan yolu uygulama noktasında iki aracı durdurdu.

Araçlarda, Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin menfaat karşılığı naklini sağlayan araçların sürücüleri, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, geri gönderme merkezine sevk edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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