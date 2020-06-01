Sivas'ta 39 derece ateşi çıkan kaçak Afgan hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta Atatürk Caddesi Kepçeli Kavşağı'nda polisin şüphelenerek kimlik sorduğu C.A. (39), kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığını ve kimliğinin olmadığını söyledi.



Afganistan uyruklu olduğunu belirten C.A., hasta ve yüksek ateşli olduğunu ifade etti. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.



ATEŞİ 39 DERECE ÇIKTI

Gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, C.A.'nın ateşinin 39 derece olduğunu tespit etti.

POLİSTEN ''YAKININDAN GEÇMEYİN'' UYARISI



Bu sırada polis ekipleri de cadde üzerinde yürüyen vatandaşları C.A.'nın yakınından geçmemesi için uyardı. C.A., ambulansla Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne (ÇAGEM) kaldırılarak tedavi altına alındı.