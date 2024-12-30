Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 23.30'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 8.41 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Deprem bölgede hafif şekilde hissedildi.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Sivas Valiliğinden depreme ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve diğer ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.



