Sivas'ta 4 araç birbirine girdi: 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesi Stadyum Sokak'ta A.K. (55) idaresindeki otomobil, F.T. (40) idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile G.K. (42) idaresindeki otomobil ile çarpışan F.T. park halindeki bir araca çarparak durabildi.

Kazada sürücü F.T. ve K.A.T. (5) ile diğer otomobilde bulunan E.K. (27) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından ambulanslarla Şarkışla Devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.