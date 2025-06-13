Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)
Sivas'ta deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Gürün ilçesi olan depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.
Sivas'ta saat 10.26'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünün Gürün ilçesi olduğunu açıkladı.
Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin ardından AFAD ekipleri, bölgede tarama çalışması başlattı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Şu ana kadar bölgede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirilirken, saha tarama çalışmasının devam ettiği açıklandı.
Deprem sonrası Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD ve ilgili birimlerimize olumsuz bir durum bildirilmemiş olup, ekiplerimiz saha taraması çalışmalarına başlamıştır" denildi.
AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
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