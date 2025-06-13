Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Sivas'ta deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Gürün ilçesi olan depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)
İstanbul'u ayağa kaldıran deprem bildirimi

İstanbul'u ayağa kaldıran deprem bildirimi

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'ta saat 10.26'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünün Gürün ilçesi olduğunu açıkladı.

7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin ardından AFAD ekipleri, bölgede tarama çalışması başlattı.

Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler) - 1 4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Gürün ilçesi

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şu ana kadar bölgede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirilirken, saha tarama çalışmasının devam ettiği açıklandı.

sonrası Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD ve ilgili birimlerimize olumsuz bir durum bildirilmemiş olup, ekiplerimiz saha taraması çalışmalarına başlamıştır" denildi.

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