Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünün Gürün ilçesi olduğunu açıkladı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şu ana kadar bölgede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirilirken, saha tarama çalışmasının devam ettiği açıklandı.

Deprem sonrası Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD ve ilgili birimlerimize olumsuz bir durum bildirilmemiş olup, ekiplerimiz saha taraması çalışmalarına başlamıştır" denildi.