Sivas’ta 5 ayda 11 kişi trafik kazalarında öldü

Sivas’ta bu yılın ilk 5 ayında meydana gelen 646 trafik kazası sonucu 11 kişi öldü, bin 137 kişi de yaralandı.

Sivas’ta 5 ayda 11 kişi trafik kazalarında öldü

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde meydana gelen ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı.

Verilere göre sınırları içerisinde bu yılın 5 ayında 646 ölümlü-yaralanmalı meydana geldi.

Bu kazalarda 11 kişi ölürken bin 137 kişi de yaralandı. Bahsi geçen dönemde gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazası ise 597 olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ: ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

Eylem Tok kimdir, kaç yaşında? (Yazar Eylem Tok'un biyografisi)

Eylem Tok kimdir, kaç yaşında? (Yazar Eylem Tok'un biyografisi)

Uçakta bomba ihbarı asılsız çıktı

Uçakta bomba ihbarı asılsız çıktı

Kadıköy'de 13 katlı binanın çatısında yangın

Kadıköy'de 13 katlı binanın çatısında yangın

Terör örgütü ile bağlantılı 3 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Terör örgütü ile bağlantılı 3 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, bayram yoğunluğu: 43 ili birbirine bağlıyor

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, bayram yoğunluğu: 43 ili birbirine bağlıyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...