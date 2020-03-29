Sivas'ta 5 köyde corona virüs karantinası

Sivas'ta 5 köy yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı karantinaya alındı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Şehir dışı çok fazla hemşehrimizi ağırladığı için her türlü olasılığa karşı, tedbir amaçlı, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Koyulhisar ilçesi Boyalı ve Dilekli, Suşehri ilçesi Boyalıca ve Gökçekaş köylerimizde karantina kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, karantinaya alınan köylere, giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi.

KÜTAHYA VALİLİĞİ'NDEN KARANTİNA AÇIKLAMASI



Bu arada Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyünde de yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.



Valilik'ten yapılan açıklamada, "İlimiz Simav ilçesi Yeşildere köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle karantina uygulanmaktadır" ifadesine yer verildi.



Evlerinde kalmaları yönünde vatandaşların uyarıldığı açıklamada, onlardan, bulundukları şehir, belde ya da köyü terk etmemeleri, zorunlu olmadıkça seyahata çıkmamaları istendi.



Öte yandan, valiliğin kararı doğrultusunda görevlendirilen jandarma ve sağlık ekiplerinin, karantina altına alınan köyün girişlerinde önlem aldığı görüldü.